Зеленський: росіяни порушили домовленість з США, ті пропонували більше перемир'я

Дії Росії, яка в ніч на вівторок атакувала енергетичну інфраструктуру України, порушують досягнути американцями домовленості.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський розповів, що під час домовленостей про енергетичне перемир'я США пропонували росіянам масштабніше перемир'я.

"Після [тристоронньої] зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки з деескалації – вони так їх назвали – щоби не бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо чесно, то вони піднімали питання, щоби не бити і по іншій критичній інфраструктурі, але ми бачили [що цього не сталося, оскільки були] удари по залізниці", – розповів Зеленський.

Президент переконаний, що нинішній обстріл порушує навіть ті домовленості, що були проголошені.

"Фактично перемир'я почалося в ніч на п'ятницю, і в ніч на сьогодні росіяни порушили обіцянку. Або Росія тепер вважає, що у тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну і просто дочекалися найбільш холодних днів", – заявив він.

Також Зеленський переконаний, що за досягнутими домовленостями перемир'я мало тривати до наступного засідання тристоронньої групи, яке не з української ініціативи відклали на 4-5 лютого.

"Американці логічно запропонували – перемир'я до наступної зустрічі. Цей російський удар порушує те, про що домовлялася американська сторона, і повинні бути наслідки [для Росії]", – наголосив Зеленський

