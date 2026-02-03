Зеленский: россияне нарушили договоренность с США, те предлагали большее перемирие

Действия России, которая в ночь на вторник атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, нарушают достигнутые американцами договоренности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский рассказал, что во время договоренностей об энергетическом перемирии США предлагали россиянам более масштабное перемирие.

"После [трехсторонней] встречи в Абу-Даби американская сторона предложила шаги по деэскалации – они так их назвали – чтобы не бить по энергетической инфраструктуре. Если честно, то они поднимали вопрос, чтобы не бить и по другой критической инфраструктуре, но мы видели [что этого не произошло, поскольку были] удары по железной дороге", – рассказал Зеленский.

Президент убежден, что нынешний обстрел нарушает даже те договоренности, которые были объявлены.

"Фактически перемирие началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне нарушили обещание. Или Россия теперь считает, что в неделе неполные 4 дня вместо 7, или они реально делают ставку на войну и просто дождались наиболее холодных дней", – заявил он.

Также Зеленский убежден, что по достигнутым договоренностям перемирие должно было продолжаться до следующего заседания трехсторонней группы, которое не по украинской инициативе отложили на 4-5 февраля.

"Американцы логично предложили – перемирие до следующей встречи. Этот российский удар нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия [для России]", – подчеркнул Зеленский

