У Литві поліція проводить масштабну операцію проти контрабандистів

У низці регіонів на сході Литви рано-вранці у вівторок розпочалася широкомасштабна поліцейська операція проти контрабандистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як розповіли у поліції, в операції задіяні численні сили правоохоронців.

У другій половині дня у вівторок операція Бюро кримінальної поліції Литви ще не була завершена. Проводяться обшуки і затримання.

Співробітники поки не розкривають деталей. Обіцяють повідомити про операцію в середу, коли будуть підбиті підсумки.

За неофіційними даними, операція спрямована проти контрабандистів, які використовують метеорологічні кулі і порушують роботу аеропорту.

Минулої суботи такий метеозонд був помічений навіть у західній Литві, над Балтійським морем.

Як повідомляли, увечері 27 січня до Литви з Білорусі знову залетіли метеокулі з контрабандою; Литва організувала їхнє перехоплення. Це призвело до кількох поспіль пауз у роботі аеропорту Вільнюса, що вплинуло на плани 1700 пасажирів.

На початку грудня інциденти з такими метеозондами стали майже регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.

Ситуація покращилась після візиту до Білорусі спецпосланця президента США Джона Коула. Він заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів.