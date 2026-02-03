В Литве полиция проводит масштабную операцию против контрабандистов

В ряде регионов на востоке Литвы рано утром во вторник началась широкомасштабная полицейская операция против контрабандистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как рассказали в полиции, в операции задействованы многочисленные силы правоохранителей.

Во второй половине дня во вторник операция Бюро криминальной полиции Литвы еще не была завершена. Проводятся обыски и задержания.

Сотрудники пока не раскрывают деталей. Обещают сообщить об операции в среду, когда будут подведены итоги.

По неофициальным данным, операция направлена против контрабандистов, которые используют метеорологические шары и нарушают работу аэропорта.

В минувшую субботу такой метеозонд был замечен даже в западной Литве, над Балтийским морем.

Как сообщалось, вечером 27 января в Литву из Беларуси снова залетели метеошары с контрабандой; Литва организовала их перехват. Это привело к нескольким подряд паузам в работе аэропорта Вильнюса, что повлияло на планы 1700 пассажиров.

В начале декабря инциденты с такими метеозондами стали почти регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.

Ситуация улучшилась после визита в Беларусь спецпосланника президента США Джона Коула. Он заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить налеты метеозондов.