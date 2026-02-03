Эстония готовит новый пакет помощи Украине с дронами и средствами противодействия БПЛА

В новый пакет помощи в сфере безопасности, который готовит Эстония для Украины, войдут дроны и средства противодействия беспилотникам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Минобороны Украины по итогам разговора главы ведомства Михаила Федорова с эстонским коллегой Ханно Певкуром.

В ходе беседы Федоров проинформировал Певкура о последствиях очередного массированного обстрела Украины, во время которого враг применил около 70 ракет и сотни беспилотников.

Украинский министр подчеркнул, что ключевым приоритетом остается развитие распределенной системы противовоздушной обороны и повышение эффективности уничтожения ударных дронов. Именно в этих направлениях Украина и союзники концентрируют совместные усилия.

Глава Минобороны поблагодарил Эстонию за обещание предоставлять Украине помощь в области безопасности на уровне, как минимум, 0,25% ВВП ежегодно и важные вклады в инициативу PURL.

Отдельно Федоров отметил ключевую роль эстонских партнеров в ІТ-коалиции. Благодаря технологическому лидерству Эстонии и работе коалиции Украина масштабирует цифровые решения, в частности онлайн-сервисы для военных.

Ранее стало известно, что Швеция и Дания вместе передадут Украине пакет помощи, который будет содержать средства противовоздушной обороны, на сумму 2,6 миллиарда шведских крон (246 млн евро).

Ранее сообщалось, что Швеция также готовит "один из крупнейших" пакетов военной помощи для Украины.