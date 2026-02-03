Член Палаты лордов Великобритании уходит в отставку из-за файлов Эпштейна

Лейбористский политик Питер Мендельсон объявил о своей отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, которые связывали его с сексуальным преступником и финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

О его решении уйти в отставку объявил новый спикер Палаты лордов, лорд Форсайт, во время открытия заседания.

"Милорды, учитывая общественный интерес и для удобства палаты, я решил проинформировать палату о том, что секретарь парламента сегодня получил сообщение от лорда Мендельсона о его намерении уйти в отставку из палаты, начиная с 4 февраля", – заявил спикер.

Из публикации Минюстом США файлов Эпштейна следует, что Мендельсон, судя по всему, отправил Эпштейну ряд электронных писем, содержащих информацию, которую он получил как министр в правительстве Гордона Брауна, в частности о мерах, которые правительство принимало для преодоления мирового финансового кризиса.

Глава британского правительства Кир Стармер требовал исключения Мендельсона из Палаты лордов и выразил надежду, что верхняя палата проведет реформы, которые позволят легче исключать членов палаты.

Документы, обнародованные Министерством юстиции США, также свидетельствуют о том, что Эпштейн перевел 75 тысяч долларов на банковские счета, бенефициаром которых, как считается, был Мендельсон, который в то время был депутатом от Лейбористской партии.

В сентябре 2009 года Эпштейн перевел партнеру Мендельсона, а ныне его мужу, 10 тысяч фунтов стерлингов для финансирования курса остеопатии и других расходов.

Стармер не имел полномочий отстранить Мендельсона от Палаты лордов, где тот находился в отпуске в связи с назначением на должность посла в США в прошлом году.

Мендельсон, который вышел из Лейбористской партии, был бы обязан вернуться и повторно принести присягу во время следующей сессии парламента, чтобы сохранить свое членство.