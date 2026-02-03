Президентка Європарламенту про відносини із Британією: "Час вигнати привидів минулого"

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола вважає, що Європейський Союз і Велика Британія повинні подолати історичні суперечки та "перезавантажити" свої відносини, щоб мати можливість співпрацювати в умовах все більш непевного світу.

Про це вона сказала під час виступу перед іспанським сенатом у вівторок, 3 лютого, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Метсола закликала до "перезавантаження" партнерства між Великою Британією та ЄС в рамках політики "реалістичного прагматизму, заснованого на цінностях, які допоможуть нам усім рухатися вперед разом".

"Через десять років після референдуму Brexit і у світі, який так сильно змінився, Європа і Велика Британія потребують нового способу співпраці в галузі торгівлі, мит, досліджень, мобільності, безпеки та оборони. Сьогодні настав час вигнати привидів минулого", – наголосила президентка Європарламенту.

Також вона наголосила, що Європа повинна зробити "наступні кроки до зміцнення європейської оборони, посилення можливостей та співпраці, а також тісної співпраці з союзниками по НАТО, щоб краще захищати своїх громадян".

Зазначимо, британський прем’єр-міністр Кір Стармер переконаний, що Велика Британія повинна "робити більше разом" з ЄС в галузі оборони.

Ці коментарі Стармера пролунали після того, як минулого року переговори про доступ Британії до програми кредитування переозброєння ЄС на суму 150 млрд євро закінчилися невдачею через розбіжності щодо вступного внеску.

