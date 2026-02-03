Президент Европарламента об отношениях с Британией: "Пора изгнать призраков прошлого"

Президент Европейского парламента Роберта Метсола считает, что Европейский Союз и Великобритания должны преодолеть исторические разногласия и "перезагрузить" свои отношения, чтобы иметь возможность сотрудничать в условиях все более неопределенного мира.

Об этом она сказала во время выступления перед испанским сенатом во вторник, 3 февраля, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Метсола призвала к "перезагрузке" партнерства между Великобританией и ЕС в рамках политики "реалистичного прагматизма, основанного на ценностях, которые помогут нам всем двигаться вперед вместе".

"Спустя десять лет после референдума Brexit и в мире, который так сильно изменился, Европа и Великобритания нуждаются в новом способе сотрудничества в области торговли, таможенных пошлин, исследований, мобильности, безопасности и обороны. Сегодня пришло время изгнать призраков прошлого", – подчеркнула президент Европарламента.

Также она подчеркнула, что Европа должна сделать "следующие шаги к укреплению европейской обороны, усилению возможностей и сотрудничества, а также тесному сотрудничеству с союзниками по НАТО, чтобы лучше защищать своих граждан".

Отметим, британский премьер-министр Кир Стармер убежден, что Великобритания должна "делать больше вместе" с ЕС в области обороны.

Эти комментарии Стармера прозвучали после того, как в прошлом году переговоры о доступе Великобритании к программе кредитования перевооружения ЕС на сумму 150 млрд евро закончились неудачей из-за разногласий по поводу вступительного взноса.

