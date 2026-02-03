Продажи пива в Германии упали до рекордно низкого уровня за 30 лет

Продажи пива немецкими пивоварнями резко упали: в 2025 году зафиксировали самое резкое падение с момента начала ведения статистики более 30 лет назад.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Представители отрасли связывают падение продаж с растущей популярностью безалкогольного пива и общим снижением потребления алкоголя.

Ассоциация пивоваров заявила, что безалкогольное пиво является самым быстрорастущим сегментом рынка.

"Потребление алкоголя сокращается, особенно среди молодежи, что, конечно, хорошо для здоровья населения", – заявила Анке Релингер, премьер-министр земли Саар и "посол пива" на 2025 год.

По ее словам, пивоварение является важной частью культуры и сочетает традиции с инновациями.

Федеральное статистическое управление Германии отметило, что общий объем продаж пива на внутреннем и внешнем рынках в прошлом году впервые с 1993 года, когда начали вести статистику, упал ниже 8 млрд литров.

Более 80% пива было продано в Германии; эти цифры не включают безалкогольное пиво и солодовые напитки. По данным Ассоциации пивоваров, безалкогольное пиво составляло 10% от общего объема продаж пива и занимало третье место по популярности среди категорий пива в Германии.

Напомним, с 1 августа в Латвии вступили в силу новые условия продажи алкогольных напитков, которые предусматривают, в частности, более строгие ограничения на рекламу алкоголя.

А в Германии опрос показал, что большинство жителей выступают за ужесточение законодательства, регулирующего доступ молодежи к алкоголю.

Осенью прошлого года писали, что литовский Сейм рассмотрит предложение о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных напитков, которые продают под маркой алкогольных.