ЗМІ: Іран хоче змінити місце і формат "ядерних переговорів" із США

Іран вимагає змінити місце і формат переговорів щодо ядерної угоди із США, які мають відбутися в п'ятницю у Стамбулі.

Про це повідомили виданню Axios два джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".

Джерела повідомили, що іранці відмовляються від домовленостей, досягнутих останніми днями, після того, як кілька країн уже були запрошені до участі в переговорах. Іранці хочуть перенести переговори зі Стамбула до Оману.

Вони також хочуть провести їх у двосторонньому форматі, тільки зі США, а не з кількома арабськими та мусульманськими країнами, які беруть участь як спостерігачі.

Очікується, що іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі та посланець Білого дому Стів Віткофф очолять дві переговорні команди.

У вівторок Аракчі провів телефонні переговори зі своїми колегами з Оману та Туреччини, а також з прем'єр-міністром Катару. Тим часом Віткофф зустрівся в Ізраїлі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Ізраїльські посадовці заявляють, що зустріч була присвячена Ірану.

Якщо нові вимоги Ірану зірвуть п'ятничні переговори, вони ризикують відштовхнути президента Трампа від дипломатичного шляху і підштовхнути його до військового варіанту в той час, коли він уже зосередив у Перській затоці величезну військову потужність.

28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.