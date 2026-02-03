СМИ: Иран хочет изменить место и формат "ядерных переговоров" с США

Иран требует изменить место и формат переговоров по ядерной сделке с США, которые должны состояться в пятницу в Стамбуле.

Об этом сообщили изданию Axios два источника, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Источники сообщили, что иранцы отказываются от договоренностей, достигнутых в последние дни, после того, как несколько стран уже были приглашены к участию в переговорах. Иранцы хотят перенести переговоры из Стамбула в Оман.

Они также хотят провести их в двустороннем формате, только с США, а не с несколькими арабскими и мусульманскими странами, которые участвуют в качестве наблюдателей.

Ожидается, что иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи и посланник Белого дома Стив Виткофф возглавят две переговорные команды.

Во вторник Аракчи провел телефонные переговоры со своими коллегами из Омана и Турции, а также с премьер-министром Катара. Тем временем Виткофф встретился в Израиле с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Израильские чиновники заявляют, что встреча была посвящена Ирану.

Если новые требования Ирана сорвут пятничные переговоры, они рискуют оттолкнуть президента Трампа от дипломатического пути и подтолкнуть его к военному варианту в то время, когда он уже сосредоточил в Персидском заливе огромную военную мощь.

28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.