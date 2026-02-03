США заявили про збиття БпЛА Ірану, який "агресивно наближався" до їхнього авіаносця

Військово-морські сили США заявили про збиття іранського безпілотника, який прямував до американського авіаносця в Аравійському морі.

Про це заявило Центральне командування США, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як повідомили американські військові, F-35C США збив безпілотник в порядку самооборони, оскільки безпілотник "агресивно наближався" до авіаносця USS Abraham Lincoln з "незрозумілими намірами".

Під час інциденту ніхто з американських військовослужбовців не постраждав, а американське обладнання не було пошкоджене.

"Постійні утиски та погрози з боку Ірану в міжнародних водах і повітряному просторі не будуть терпітися. Непотрібна агресія Ірану поблизу американських військ, регіональних партнерів і комерційних суден збільшує ризик зіткнення, прорахунків і дестабілізації в регіоні", – заявило Центральне командування США.

Після цього ціни на нафту підскочили до сесійного максимуму, оскільки інвестори оцінювали ризик ширшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

У день переговорів у Стамбулі між США та Іраном щодо його ядерної програми 6 лютого туди планують прибути міністри закордонних справ ще шести країн Близького Сходу.

Водночас Іран вимагає змінити місце і формат переговорів щодо ядерної угоди із США.

Якщо нові вимоги Ірану зірвуть п'ятничні переговори, вони ризикують відштовхнути президента Трампа від дипломатичного шляху і підштовхнути його до військового варіанту в той час, коли він уже зосередив у Перській затоці величезну військову потужність.