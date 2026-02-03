США заявили о сбивании БПЛА Ирана, который "агрессивно приближался" к их авианосцу

Военно-морские силы США заявили о сбивании иранского беспилотника, который направлялся к американскому авианосцу в Аравийском море.

Об этом заявило Центральное командование США, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как сообщили американские военные, F-35C США сбил беспилотник в порядке самообороны, поскольку беспилотник "агрессивно приближался" к авианосцу USS Abraham Lincoln с "непонятными намерениями".

Во время инцидента никто из американских военнослужащих не пострадал, а американское оборудование не было повреждено.

"Постоянные притеснения и угрозы со стороны Ирана в международных водах и воздушном пространстве не будут терпиться. Ненужная агрессия Ирана вблизи американских войск, региональных партнеров и коммерческих судов увеличивает риск столкновения, просчетов и дестабилизации в регионе", – заявило Центральное командование США.

После этого цены на нефть подскочили до сессионного максимума, поскольку инвесторы оценивали риск более широкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

В день переговоров в Стамбуле между США и Ираном по его ядерной программе 6 февраля туда планируют прибыть министры иностранных дел еще шести стран Ближнего Востока.

В то же время Иран требует изменить место и формат переговоров по ядерному соглашению с США.

Если новые требования Ирана сорвут пятничные переговоры, они рискуют оттолкнуть президента Трампа от дипломатического пути и подтолкнуть его к военному варианту в то время, когда он уже сосредоточил в Персидском заливе огромную военную мощь.