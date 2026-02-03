Прокуроры просят запретить Марин Ле Пен занимать государственные должности в течение 5 лет

Французские прокуроры во вторник обратились в суд с требованием запретить лидеру ультраправой партии Марин Ле Пен в течение пяти лет занимать выборные должности, что может помешать ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

57-летняя Ле Пен пытается в апелляционном деле обжаловать приговор суда от марта 2025 года, которым ее признали виновной в злоупотреблении средствами Европейского парламента при найме помощников в период с 2004 по 2016 год.

Прокуроры обвинили Ле Пен в том, что она возглавляла "систему", созданную для "выкачивания" средств бюджета ЕС в пользу своей партии.

Один из прокуроров, Тьерри Рамонаксо, заявил во вторник, что вероятное присвоение государственных средств является "крайне серьезным нарушением принципов добросовестности", которое дало партии "конкретное преимущество в виде значительных сбережений за счет Европейского парламента".

Рамонаксо также сообщил, что прокуратура обратится в апелляционный суд Парижа с требованием признать виновными партийных функционеров и запретить им занимать выборные должности. Детали возможного приговора ожидаются позже.

Другой прокурор, Стефан Мадоз-Бланше, осудил "систему", введенную руководством партии. "Действия по растрате государственных средств были намеренно и тщательно скрыты", – сказал он.

Апелляционный процесс, в котором участвуют Ле Пен, еще десять обвиняемых и партия "Национальное объединение" как юридическое лицо, продлится до следующей недели.

Ожидается, что суд огласит свой вердикт позже, возможно до лета.

Если Ле Пен лишится права участвовать в выборах, она определила своим преемником в президентской гонке своего 30-летнего протеже Жордана Барделла.

