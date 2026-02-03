Макрон говорит, что подготовка к его разговору с Путиным "продолжается"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, что подготовка к его разговору с российским правителем Владимиром Путиным продолжается на техническом уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

Макрон заявил в прошлом году, что, по его мнению, Европа должна возобновить прямые контакты с Путиным, а не оставлять США самостоятельно вести переговоры о прекращении войны в Украине.

"Подготовка продолжается, и обсуждения проходят на техническом уровне", – сказал Макрон во вторник, отвечая на вопрос во время визита в северо-восточную Францию.

Он отметил, что подготовка к возобновлению диалога с Путиным происходит "прозрачно" и по согласованию с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.

Он добавил, что Франция продолжает поддерживать Украину, но для переговоров о гарантиях безопасности после войны необходим контакт с Кремлем.

"В этом контексте важно, чтобы европейцы восстановили собственные каналы обсуждения", – сказал он.

В то же время Макрон не назвал конкретных сроков общения с российским лидером.

Он добавил, что не видит готовности России заключить мирное соглашение в ближайшие дни или недели.

"Мы продолжаем поддерживать Украину, которая подвергается бомбардировкам, холоду, атакам на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины со стороны россиян, что является невыносимым и не свидетельствует о подлинной готовности к переговорам о мире", – заявил французский президент.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что Европа не отказывается от прямых контактов с Россией из-за необходимости отстаивать свои интересы в переговорах.

В январе глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с Владимиром Путиным работой на публику.