У Польщу знову залетіли метеокулі з Білорусі

У повітряний простір Польщі вночі 3-4 лютого знову залетіли метеокулі, ймовірно, з території Білорусі.

Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

"У ніч 3-4 лютого 2026 року військові радіолокаційні системи зафіксували чергову появу подібних на повітряні кулі об’єктів у повітряному просторі Польщі", – зазначили у заяві.

В Оперативному командуванні додали, що відстежували об'єкти і вони не створили загрози для повітряного руху та безпеки громадян.

Як зазначає RMF24, це черговий із майже щоденних подібних інцидентів, що почалися з 29 січня. Польські військові повідомляли про них 29 і 31 січня, 1 і 2 лютого. Тоді зазначали, що об’єкти залетіли з боку Білорусі та, ймовірно, використовувались для перевезення контрабанди.

Нагадаємо, нальоти метеозондів з контрабандою цигарок з території Білорусі стали серйозною проблемою для Литви. На початку грудня інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.

Ситуація покращилась після візиту до Білорусі спецпосланця президента США Джона Коула. Він заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів. Втім, у січні інциденти повторювались.

У Литві кажуть про відсутність співпраці з боку Білорусі для протидії контрабанді.