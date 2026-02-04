В Польшу снова залетели метеошары из Беларуси

В воздушное пространство Польши ночью 3-4 февраля снова залетели метеошары, вероятно, с территории Беларуси.

Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши, пишет "Европейская правда".

"В ночь 3-4 февраля 2026 года военные радиолокационные системы зафиксировали очередное появление подобных воздушным шарам объектов в воздушном пространстве Польши", – отметили в заявлении.

В Оперативном командовании добавили, что отслеживали объекты и они не создали угрозы для воздушного движения и безопасности граждан.

Как отмечает RMF24, это очередной из почти ежедневных подобных инцидентов, которые начались с 29 января. Польские военные сообщали о них 29 и 31 января, 1 и 2 февраля. Тогда отмечали, что объекты залетели со стороны Беларуси и, вероятно, использовались для перевозки контрабанды.

Напомним, налеты метеозондов с контрабандой сигарет с территории Беларуси стали серьезной проблемой для Литвы. В начале декабря инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.

Ситуация улучшилась после визита в Беларусь спецпосланника президента США Джона Коула. Он заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить налеты метеозондов. Впрочем, в январе инциденты повторялись.

В Литве говорят об отсутствии сотрудничества со стороны Беларуси для противодействия контрабанде.