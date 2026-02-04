ЗМІ: США та Іран проведуть "ядерні переговори" в Омані

Сполучені Штати та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми Тегерана у п’ятницю, 6 лютого, в Омані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters з посиланням на посадовця з регіону.

Посадовець повідомив, що Іран обговорюватиме на переговорах лише свою ядерну програму, тоді як США наполягали, щоб на порядку денному були також інші питання.

Американський президент Дональд Трамп раніше попереджав Тегеран про "погані речі", якщо країни не досягнуть угоди. Іран своєю чергою заявив, що не піде на поступки щодо своєї програми балістичних ракет, назвавши це червоною лінією на переговорах.

Тегеран також вимагав змінити місце і формат переговорів щодо ядерної угоди із США, які мали відбутися в п'ятницю у Стамбулі.

Адміністрація Трампа погодилася на це прохання. Консультації про те, чи приєднаються арабські та мусульманські країни регіону до переговорів в Омані, все ще тривають.

Іран наполягає на двосторонніх зустрічах, тоді як США прагнуть залучити представників кількох країн Близького Сходу.

Напередодні Військово-морські сили США заявили про збиття іранського безпілотника, який прямував до американського авіаносця в Аравійському морі.

Це відбувається на тлі нового загострення між Вашингтоном і Тегераном. 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.