СМИ: США и Иран проведут "ядерные переговоры" в Омане

Соединенные Штаты и Иран проведут переговоры по ядерной программе Тегерана в пятницу, 6 февраля, в Омане.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника из региона.

Чиновник сообщил, что Иран будет обсуждать на переговорах только свою ядерную программу, тогда как США настаивали, чтобы на повестке дня были также другие вопросы.

Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал Тегеран о "плохих вещах", если страны не достигнут соглашения. Иран в свою очередь заявил, что не пойдет на уступки по своей программе баллистических ракет, назвав это красной линией на переговорах.

Тегеран также требовал изменить место и формат переговоров по ядерной сделке с США, которые должны были состояться в пятницу в Стамбуле.

Администрация Трампа согласилась на эту просьбу. Консультации о том, присоединятся ли арабские и мусульманские страны региона к переговорам в Омане, все еще продолжаются.

Иран настаивает на двусторонних встречах, тогда как США стремятся привлечь представителей нескольких стран Ближнего Востока.

Накануне Военно-морские силы США заявили о сбитии иранского беспилотника, который направлялся к американскому авианосцу в Аравийском море.

Это происходит на фоне нового обострения между Вашингтоном и Тегераном. 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерной сделки, угрожая масштабным ударом.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут риска длительной войны на Ближнем Востоке.