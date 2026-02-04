Глава МИД Чехии не долетел до США из-за непогоды

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка отложил свой первый зарубежный визит в Соединенные Штаты из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили České noviny.

Глава МИД Чехии 4 февраля должен был принять участие в министерской конференции по вопросам полезных ископаемых в Вашингтоне.

Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены все вылеты из аэропорта Франкфурта-на-Майне, откуда Мацинка должен был вылететь в США. Из-за большой задержки министр вернулся в Прагу.

Поездка в Вашингтон не позволила министру посетить слушания в Палате депутатов, которая во вторник начала рассмотрение вотума недоверия правительству Андрея Бабиша. Инициативу внесли после скандала, в котором фигурирует глава МИД.

На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел обнародовал сообщения от министра иностранных дел Петра Мацинки, в которых тот пытается шантажировать президента по поводу назначения скандального Филипа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

Как известно, Павел отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

На фоне скандала оппозиция требовала отставки главы МИД. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не прислушался к призывам оппозиции об увольнении Мацинки, хотя заявил, что считает его сообщения президенту "плохо сформулированными".

Обсуждение вотума недоверия в парламенте Чехии продолжится и в среду, 4 февраля. Неизвестно, придет ли Мацинка на дебаты, несмотря на отмену его поездки в США.