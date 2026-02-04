СМИ: брат короля Британии выехал из резиденции после новых разоблачений по делу Эпштейна

Брат британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор выехал из своего особняка в королевской усадьбе в Виндзоре на фоне скандала с файлами по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом Reuters сообщил осведомленный собеседник, передает "Европейская правда".

Его выезд из Royal Lodge, его дома в течение десятилетий, знаменует новое падение бывшего принца после расследования его связей с Эпштейном.

Он переехал в коттедж в Сандрингеме, поместье короля в Норфолке, на востоке Англии.

Фото: Reuters

По словам собеседника, Маунтбеттен-Виндзор может время от времени возвращаться в Виндзор в ближайшие недели, пока не завершится переходный период.

Эту же информацию публикуют также ряд других британских СМИ.

Ранее британский премьер Кир Стармер выразил убеждение, что брат британского короля должен дать показания перед Конгрессом США относительно своих связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Напомним, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Также по просьбе короля британское правительство работает над лишением Маунтбеттена-Виндзора последнего почетного воинского звания.