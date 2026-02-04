У Кремлі заявили, що планів на розмову Путіна та Макрона поки немає

Прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що Росія поки не має планів на контакти між Владіміром Путіним та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє російська державна агенція "РИА Новости".

Пєсков заявив, що Франція та Росія підтримують контакти на "робочому" рівні. Однак, за його словами, нічого конкретного про плани провести телефонну розмову між Макроном та Путіним наразі немає.

Прессекретар Путіна також додав, що нічого "примітного" у робочому зв’язку між Москвою та Парижем поки немає.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підготовка до його розмови з російським правителем Владіміром Путіним триває на технічному рівні.

Нагадаємо, в грудні президент Франції заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

2 лютого французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро пояснив, що Європа не відмовляється від прямих контактів з Росією через потребу відстоювати свої інтереси у переговорах.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський сказав, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.