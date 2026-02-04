В Кремле заявили, что планов на разговор Путина и Макрона пока нет

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не имеет планов на контакты между Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское государственное агентство "РИА Новости".

Песков заявил, что Франция и Россия поддерживают контакты на "рабочем" уровне. Однако, по его словам, ничего конкретного о планах провести телефонный разговор между Макроном и Путиным пока нет.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что ничего "примечательного" в рабочей связи между Москвой и Парижем пока нет.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подготовка к его разговору с российским правителем Владимиром Путиным продолжается на техническом уровне.

Напомним, в декабре президент Франции заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером.

2 февраля французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро объяснил, что Европа не отказывается от прямых контактов с Россией из-за необходимости отстаивать свои интересы в переговорах.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.