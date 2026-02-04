У Варшаві аварія залишила без опалення 500 будинків

У столиці Польщі через аварію в мережі централізованого теплопостачання близько 500 житлових будинків залишилися без опалення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Збій у роботі Варшаві призвів до тимчасового зникнення опалення в районах Урсус та Влохи.

За даними порталу, йдеться про пошкодження теплової магістралі діаметром 600 міліметрів, яка живить два райони Варшави.

Мешканцям обіцяють відновити теплопостачання до ранку четверга, 5 лютого.

Нагадаємо, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.

Віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомляв, що в грудні країна була "дуже близька" до відключення електроенергії через російську атаку.

15 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводив термінову нараду, присвячену кібератакам на польську енергетичну інфраструктуру.

Після цього Туск заявив, що деякі ознаки вказують на причетність російських спецслужб до підготовки кібератак на енергетичну інфраструктуру Польщі – проте твердих доказів немає.