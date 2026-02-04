В Варшаве авария оставила без отопления 500 домов

В столице Польши из-за аварии в сети централизованного теплоснабжения около 500 жилых домов остались без отопления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Сбой в работе Варшавы привел к временному исчезновению отопления в районах Урсус и Влохи.

По данным портала, речь идет о повреждении тепловой магистрали диаметром 600 миллиметров, которая питает два района Варшавы.

Жителям обещают восстановить теплоснабжение к утру четверга, 5 февраля.

Напомним, министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошли неудачные кибератаки на ряд объектов, производящих электроэнергию. В ноябре он заявлял, что Польша подвергается наибольшему количеству кибератак в ЕС.

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщал, что в декабре страна была "очень близка" к отключению электроэнергии из-за российской атаки.

15 января премьер-министр Польши Дональд Туск проводил экстренное совещание, посвященное кибератакам на польскую энергетическую инфраструктуру.

После этого Туск заявил, что некоторые признаки указывают на причастность российских спецслужб к подготовке кибератак на энергетическую инфраструктуру Польши – однако твердых доказательств нет.