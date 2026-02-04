В Италии стерли часть церковной фрески ангела с лицом Мелони

Херувим на фреске в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме, который начал напоминать премьер-министра Джорджу Мелони после проведения реставрационных работ, по приказу приходского священника был стерт со стенописи.

Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".

В среду, 4 февраля, лицо, похожее на Мелони, было закрашено – сейчас херувим изображен без головы.

"Я всегда говорил, что если (изображение Мелони) вызовет разногласия, мы его уберем. Была целая очередь людей, которые приходили посмотреть на него, вместо того чтобы слушать мессу или молиться. Это было неприемлемо", – сказал священник церкви Даниэле Микелетти.

2 февраля Римская епархия заявила, что начинает расследование после того, как херувим на фреске стал напоминать Мелони после проведения реставрационных работ.

Проверку объявили на фоне требований оппозиционных партий пролить полный свет на произошедшее.

Реставратор Бруно Вентинетти, который выполнял работы, объяснил, что лишь восстановил линии оригинальной фрески.

Сама премьер пошутила по поводу резонанса в соцсетях, спросив: "Неужели я похожа на херувима?".