Президент Фінляндії: маємо визнати, що ідеологія США суперечить нашим цінностям

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європа має визнати, що Сполучені Штати змінюються і що ідеологія зовнішньої політики американської адміністрації "суперечить нашим власним цінностям".

Заяву фінського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У виступі перед фінським парламентом Стубб наголосив, що Фінляндія оновить свою доктрину зовнішньої політики та політики безпеки, щоб відобразити зміни в міжнародній ситуації.

"Ми повинні чесно визнати, що Сполучені Штати зазнають змін. Змінюється їхній підхід до союзників, а також їхня зовнішня політика", – сказав він.

Водночас, за словами Стубба, США все ж лишаються "важливим союзником".

"Зовнішня політика нинішньої адміністрації США заснована на ідеології, яка суперечить нашим власним цінностям", – сказав Стубб.

Як приклади таких конфліктів цінностей він назвав підрив США чинного міжнародного порядку, діяльність поза міжнародними інститутами та применшення важливості Європи.

Стубб не назвав терміни перегляду зовнішньої та оборонної політики, але сказав, що робота з урядом тільки починається.

Нещодавно глава європейської дипломатії Кая Каллас попередила про кінець звичного світового порядку, а також зазначила, що Європа повинна адаптуватися до нових реалій, не тільки з агресивною Росією, але й зі швидко мінливою природою альянсу з США.

Вона також говорила, що Європа більше не є пріоритетом у зовнішній та безпековій політиці США, тому Європейський Союз має активізуватися у сфері власної оборони.

А перед тим вона запевняла, що Європа не відмовлятиметься від 80 років трансатлантичних відносин зі США.