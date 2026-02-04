Президент Финляндии: мы должны признать, что идеология США противоречит нашим ценностям

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа должна признать, что Соединенные Штаты меняются и что идеология внешней политики американской администрации "противоречит нашим собственным ценностям".

Заявление финского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

В выступлении перед финским парламентом Стубб подчеркнул, что Финляндия обновит свою доктрину внешней политики и политики безопасности, чтобы отразить изменения в международной ситуации.

"Мы должны честно признать, что Соединенные Штаты претерпевают изменения. Меняется их подход к союзникам, а также их внешняя политика", – сказал он.

В то же время, по словам Стубба, США все же остаются "важным союзником".

"Внешняя политика нынешней администрации США основана на идеологии, которая противоречит нашим собственным ценностям", – сказал Стубб.

В качестве примеров таких конфликтов ценностей он назвал подрыв США действующего международного порядка, деятельность вне международных институтов и преуменьшение важности Европы.

Стубб не назвал сроки пересмотра внешней и оборонной политики, но сказал, что работа с правительством только начинается.

Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила о конце привычного мирового порядка, а также отметила, что Европа должна адаптироваться к новым реалиям, не только с агрессивной Россией, но и с быстро меняющейся природой альянса с США.

Она также говорила, что Европа больше не является приоритетом во внешней и оборонной политике США, поэтому Европейский Союз должен активизироваться в сфере собственной обороны.

А перед этим она уверяла, что Европа не будет отказываться от 80 лет трансатлантических отношений с США.