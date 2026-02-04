В Польше обвинили сотрудника Минобороны в работе на иностранную разведку

Сотруднику Министерства национальной обороны Польши, арестованному 3 февраля, предъявлено обвинение в деятельности в пользу иностранных разведывательных служб.

Об этом сообщила прокурор Алиция Шелаговская из окружной прокуратуры в Варшаве, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

В суд подано ходатайство о временном содержании мужчины под стражей.

Прокурор отметила, что мужчине предъявлено обвинение по статье 130(2) Уголовного кодекса, которая, по ее словам, касается "шпионажа в пользу иностранных разведывательных служб".

Она добавила, что это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

В среду подозреваемый дал свои объяснения.

3 февраля стало известно, что в Польше приговорили к 3,5 годам тюремного заключения гражданина из приграничного Грубешува за сбор информации для российской разведки – в частности, о мерах безопасности в стратегическом аэропорту Жешува.

Недавно Польша объявила в розыск бывшего военного, который действовал в интересах России.