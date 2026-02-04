Трамп рассказал, что обсудил с Си войну в Украине и много "очень позитивных тем"

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями своего телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что только что завершил "замечательный телефонный разговор с президентом Китая Си".

По словам президента США, это был "длинный и основательный" разговор, во время которого они обсудили военные вопросы, его апрельскую поездку в Китай, Тайвань, войну между Россией и Украиной, текущую ситуацию с Ираном, покупку нефти и газа Китаем в США, рассмотрение Китаем возможности закупки дополнительной сельскохозяйственной продукции, включая увеличение количества сои до 20 миллионов тонн на текущий сезон, поставки двигателей для самолетов.

Трамп добавил, что в разговоре затрагивались многие другие темы – и "все очень позитивные".

"Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно, чтобы они оставались такими. Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с президентом Си и Китайской Народной Республикой!" – написал президент США.

В этом году лидеры США и Китая планируют провести несколько встреч, первая из которых может состояться уже в апреле.

Недавно Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на канадские импортные товары после того, как премьер Канады Марк Карни посетил Пекин и подписал торговое соглашение с Китаем.

Американский президент также предостерег Великобританию от углубления сотрудничества с Китаем, заявив, что это "опасно".