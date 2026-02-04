Українська нобелівська лауреатка: рік за Трампа приніс найбільше смертей цивільних

Українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук дорікнула президенту США Дональду Трампу через зростання смертей цивільних на війні.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Матвійчук відзначила, що кількість загиблих і поранених цивільних українців зросла на 31% порівняно з попереднім роком. У цьому контексті вона запитала, чому рік переговорів Трампа став найсмертоноснішим для цивільного населення України з моменту повномасштабного вторгнення.

"Чому Путін не дозволив собі таких жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі за часів Байдена, якого Трамп називає "слабким", але повністю руйнує мирні міста і нехтує "сильним Трампом"?" – риторично запитала українська правозахисниця.

Нагадаємо, Дональд Трамп 3 лютого сказав, що вважає дотриманою обіцянку Путіна щодо "енергетичного перемир’я".

Президент Володимир Зеленський перед цим заявив, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, і тепер глава держави очікує реакції Вашингтона.

Після нічого удару РФ по об’єктах української енергетики сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням почати процес передачі Україні ракет "Томагавк".