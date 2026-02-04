Украинская нобелевская лауреатка: год при Трампе принес больше всего смертей гражданских

Украинская правозащитница и лауреатка Нобелевской премии мира Александра Матвийчук упрекнула президента США Дональда Трампа из-за роста смертей гражданских на войне.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Матвийчук отметила, что количество погибших и раненых гражданских украинцев выросло на 31% по сравнению с предыдущим годом. В этом контексте она спросила, почему год переговоров Трампа стал самым смертоносным для гражданского населения Украины с момента полномасштабного вторжения.

"Почему Путин не позволил себе таких жестоких ударов по гражданской инфраструктуре во времена Байдена, которого Трамп называет „слабым", но полностью разрушает мирные города и пренебрегает "сильным Трампом"?", – риторически спросила украинская правозащитница.

Напомним, Дональд Трамп 3 февраля сказал, что считает выполненным обещание Путина относительно "энергетического перемирия".

Президент Владимир Зеленский перед этим заявил, что Россия демонстративно пренебрегла личной просьбой президента США об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре, и теперь глава государства ожидает реакции Вашингтона.

После очередного удара РФ по объектам украинской энергетики сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой начать процесс передачи Украине ракет "Томагавк".