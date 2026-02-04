Рубіо: США готові до діалогу з Іраном

Держсекретар Марко Рубіо заявляє, що США "готові до діалогу з Іраном і завжди були готові до нього".

Заяву Рубіо наводить NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо відповів на запитання журналіста про те, чи буде адміністрація Трампа готова піти на компроміси в ході можливих переговорів з Тегераном, в тому числі з питань ракетних і ядерних програм, щоб уникнути військових дій з боку США.

Рубіо сказав, що для того, щоб переговори між США та Іраном привели до "значущих" результатів, країнам необхідно обговорити кілька ключових питань, у тому числі "дальність їх балістичних ракет", "спонсорство Іраном терористичних організацій у регіоні", ядерну програму Ірану та "ставлення до власного народу".

"Якщо іранці хочуть зустрітися, ми готові. Вони висловили зацікавленість у зустрічі та переговорах. Якщо вони передумають, ми теж не проти. Ми вважаємо за краще зустрітися і поговорити. Не впевнений, що з цими хлопцями можна домовитися, але ми спробуємо з'ясувати", – сказав держсекретар.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, 6 лютого Сполучені Штати та Іран в Омані проведуть переговори щодо ядерної програми Тегерана.