Рубио: США готовы к диалогу с Ираном

Госсекретарь Марко Рубио заявляет, что США "готовы к диалогу с Ираном и всегда были готовы к нему".

Заявление Рубио приводит NBC News, сообщает "Европейская правда".

Рубио ответил на вопрос журналиста о том, будет ли администрация Трампа готова пойти на компромиссы в ходе возможных переговоров с Тегераном, в том числе по вопросам ракетных и ядерных программ, чтобы избежать военных действий со стороны США.

Рубио сказал, что для того, чтобы переговоры между США и Ираном привели к "значимым" результатам, странам необходимо обсудить несколько ключевых вопросов, в том числе "дальность их баллистических ракет", "спонсорство Ираном террористических организаций в регионе", ядерную программу Ирана и "отношение к собственному народу".

"Если иранцы хотят встретиться, мы готовы. Они выразили заинтересованность во встрече и переговорах. Если они передумают, мы тоже не против. Мы предпочитаем встретиться и поговорить. Не уверен, что с этими ребятами можно договориться, но мы попробуем выяснить", – сказал госсекретарь.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут риска длительной войны на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, 6 февраля Соединенные Штаты и Иран в Омане проведут переговоры по ядерной программе Тегерана.