Адміністрація Трампа виводить 700 імміграційних агентів з Міннесоти

Адміністрація президента США Дональда Трампа виведе 700 федеральних агентів імміграційної служби (ICE) з Міннесоти, що стане деескалацією напруги у штаті, де внаслідок дій співробітників ICE загинули двоє американців.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Axios, про це оголосив у середу так званий "прикордонний цар" Том Гоман.

Це рішення стало важливою новиною після тривалого конфлікту навколо федеральної операції з імміграційного контролю в штаті.

За словами Гомана, в штаті після скорочення залишиться близько 2 тисяч імміграційних агентів, тоді як зазвичай їхня кількість становить приблизно 150.

Гоман зазначив, що переговори з представниками влади штату та місцевого самоврядування призвели до "безпрецедентного" рівня співпраці з боку окружних в’язниць Міннесоти – зокрема щодо передачі підозрюваних у порушенні імміграційного законодавства службі ICE до їх звільнення з-під варти.

"Ми не відмовляємося від нашої місії. Ми не відступаємо від нашої місії. Ми просто робимо її ефективнішою і розумнішою", – сказав Гоман журналістам.

Згідно із законодавством Міннесоти, в’язниці не можуть утримувати людину довше, ніж це передбачено за інших обставин, виключно через запит ICE.

Водночас Гоман заявив, що від округів не вимагають утримувати підозрюваних довше, ніж належить, а лише повідомляти ICE про їх звільнення.

Кілька окружних в’язниць Міннесоти вже успішно притягувалися до судової відповідальності за затримку звільнення підозрюваних через запит ICE – практику, яка, за словами генерального прокурора штату Кіта Еллісона, порушує Четверту поправку до Конституції США.

Наразі не зрозуміло, яким чином окружні в’язниці Міннесоти можуть посилити співпрацю, не наражаючись на додаткові судові позови.

Зазначимо, що Імміграційна та митна служба США опинилася у центрі політичної кризи після того, як її агенти застрелили двох людей у Міннесоті в місті Міннеаполіс під час перевірок.

24 січня агент ICE застрелив чоловіка.

7 січня агент ICE застрелив 37-річну Рене Ніколь Гуд, нібито з метою самооборони. Президент США виступив на захист агентів.

Детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Вбивство з мільйонами свідків: як події в Міннесоті можуть стати для Трампа "чорним лебедем".