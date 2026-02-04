Администрация Трампа выводит 700 иммиграционных агентов из Миннесоты

Администрация президента США Дональда Трампа выведет 700 федеральных агентов иммиграционной службы (ICE) из Миннесоты, что станет деэскалацией напряженности в штате, где в результате действий сотрудников ICE погибли два американца.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Axios, об этом объявил в среду так называемый "пограничный царь" Том Гоман.

Это решение стало важной новостью после длительного конфликта вокруг федеральной операции по иммиграционному контролю в штате.

По словам Гомана, в штате после сокращения останется около 2 тысяч иммиграционных агентов, тогда как обычно их количество составляет примерно 150.

Гоман отметил, что переговоры с представителями власти штата и местного самоуправления привели к "беспрецедентному" уровню сотрудничества со стороны окружных тюрем Миннесоты – в частности, по передаче подозреваемых в нарушении иммиграционного законодательства службе ICE до их освобождения из-под стражи.

"Мы не отказываемся от нашей миссии. Мы не отступаем от нашей миссии. Мы просто делаем ее более эффективной и разумной", – сказал Гоман журналистам.

Согласно законодательству Миннесоты, тюрьмы не могут удерживать человека дольше, чем это предусмотрено при других обстоятельствах, исключительно по запросу ICE.

В то же время Гоман заявил, что от округов не требуют удерживать подозреваемых дольше, чем положено, а только сообщать ICE об их освобождении.

Несколько окружных тюрем Миннесоты уже успешно привлекались к судебной ответственности за задержку освобождения подозреваемых по запросу ICE – практику, которая, по словам генерального прокурора штата Кита Эллисона, нарушает Четвертую поправку к Конституции США.

Пока не ясно, каким образом окружные тюрьмы Миннесоты могут усилить сотрудничество, не подвергаясь дополнительным судебным искам.

Отметим, что Иммиграционная и таможенная служба США оказалась в центре политического кризиса после того, как ее агенты застрелили двух человек в Миннесоте в городе Миннеаполис во время проверок.

24 января агент ICE застрелил мужчину.

7 января агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, якобы в целях самообороны. Президент США выступил в защиту агентов.

Подробнее читайте в материале "Европейской правды": Убийство с миллионами свидетелей: как события в Миннесоте могут стать для Трампа "черным лебедем".