СМИ: переговоры США и Ирана оказались на грани срыва

США в среду сообщили Ирану, что не соглашаются на требования Тегерана изменить место и формат переговоров, запланированных на пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили Axios два американских чиновника.

США и Иран договорились о встрече в пятницу в Стамбуле с участием других стран Ближнего Востока в качестве наблюдателей.

Однако во вторник иранская сторона заявила, что хочет перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате, чтобы они были сосредоточены исключительно на ядерных вопросах, а не на других темах, таких как ракеты, которые являются приоритетными для США и стран региона.

Американские чиновники рассмотрели просьбу об изменении места проведения переговоров, но в среду решили отклонить ее.

"Мы сказали им, что либо так, либо ничего, а они ответили: "Хорошо, тогда ничего", – заявил американский высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что если иранцы готовы вернуться к первоначальному формату, США готовы встретиться на этой или следующей неделе.

"Мы хотим быстро достичь реального соглашения, иначе люди начнут рассматривать другие варианты", – сказал высокопоставленный чиновник, намекая на неоднократные угрозы Трампа принять военные меры.

"Мы пытались прийти к соглашению, но иранцы отказались. Есть большая вероятность, что переговоры на этой неделе вообще не состоятся", – сказал второй американский чиновник.

Американские чиновники заявили, что США и Иран сначала договорились провести переговоры в Стамбуле по двум направлениям: прямые переговоры между США и Ираном по ядерной сделке; многосторонние переговоры по таким вопросам, как ракетная программа Ирана, поддержка прокси-групп и нарушение прав человека во время жестокого подавления протестов.

Американские чиновники заявили, что посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер в четверг отправятся в Катар для проведения переговоров с премьер-министром по Ирану.

Оттуда они пока планируют вернуться в Майами, а не ехать на встречу с иранцами.

Американские чиновники заявили, что, учитывая поведение Ирана в последние дни и отсутствие прорыва в предыдущих переговорах, они скептически относятся к возможности заключения соглашения.

Известно, что президент Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут за собой риск длительной войны на Ближнем Востоке.