Reuters: советник Макрона посетил Москву для переговоров по Украине

Дипломатический советник французского президента Эмманюэль Бонн находился в Москве во вторник для переговоров с российскими чиновниками.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил источник, осведомленный о встрече, а также два дипломатических источника.

Один из собеседников отметил, что Бонн встретился с должностными лицами Кремля. Он не предоставил дополнительных деталей, кроме того, что целью было ведение диалога по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

Два дипломатических источника сообщили, что союзников проинформировали об инициативе, а Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, старшим советником правителя России Владимира Путина.

В администрации президента Франции не подтвердили и не опровергли переговоры, но напомнили слова Эмманюэля Макрона о том, что обсуждения с РФ проходят на техническом уровне в полной прозрачности и в консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским и главными европейскими союзниками.

В декабре Макрон заявил, что европейцам стоит возобновить прямые переговоры с Путиным. Европейские лидеры, осторожные в отношении военных амбиций Путина, возмущались из-за их исключения из мирных переговоров, которые возглавляла администрация президента США Дональда Трампа.

Во вторник Макрон сообщил журналистам, что продолжаются усилия по возобновлению диалога с Путиным. "Это готовится, и поэтому проходят переговоры на техническом уровне", – сказал он, добавив, что это делается в консультациях с Украиной.

Напомним, премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.