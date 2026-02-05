Трамп посоветовал лидеру Ирана "волноваться" перед переговорами с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских военных ударов в случае отсутствия договоренностей между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал в интервью NBC News.

Заявления американского лидера прозвучали накануне запланированных переговоров США и Ирана, которые должны состояться в пятницу, 6 февраля.

Трамп неоднократно угрожал Тегерану масштабным военным ответом, если не удастся достичь соглашения о ядерной программе страны.

"Я бы сказал, что он должен быть очень обеспокоен. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры", – заявил президент США NBC News о верховном лидере Ирана.

США и Иран договорились о встрече в пятницу в Стамбуле с участием других стран Ближнего Востока в качестве наблюдателей.

Однако во вторник иранская сторона заявила, что хочет перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате, чтобы они были сосредоточены исключительно на ядерных вопросах, а не на других темах, таких как ракеты, которые являются приоритетными для США и стран региона.

Пока неизвестно, согласились ли США на очередное изменение места переговоров.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут за собой риск длительной войны на Ближнем Востоке.