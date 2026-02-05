У Польщі невдовзі почнеться суд над сімома звинувачуваними в участі у злочинній групі та виготовленні наркотиків, більшість серед них – громадяни України.

Про це повідомили у пресслужбі Окружної прокуратури Познані, пише "Європейська правда".

Минулого тижня до Окружного суду Познані передали офіційні звинувачення проти семи осіб, з яких шестеро – громадяни України і один – Польщі. Їх звинувачують в участі в організованій злочинній групі, що діяла на території обох країн.

Розслідування, що тривало з минулого року, проводили спільно з українськими слідчими із Запоріжжя та за підтримки Євроюсту.

Розслідування почалося після того, як польські правоохоронці отримали від українських колег інформацію про злочинне угруповання, що діє на території Польщі та України і займається нелегальним імпортом в Україну сировини для виготовлення метамфетаміну.

Члени групи скуповували ліки з необхідними компонентами в аптеках Познані, маскували їх як корм для тварин чи дитяче харчування і переправляли в Україну, де з них робили наркотик у підпільній лабораторії.

Звинуваченим – від 20 до 50 років. Їм загрожує від 3 до 20 років позбавлення волі. Під вартою залишили лише одного підозрюваного, решту відпустили під заставу із забороною на поїздки та під нагляд поліції.

Португалія цього тижня перехопила підводний човен з рекордною партією кокаїну.

Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.