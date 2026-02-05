В Польше вскоре начнется суд над семью обвиняемыми в участии в преступной группе и изготовлении наркотиков, большинство из них – граждане Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружной прокуратуры Познани, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе в Окружной суд Познани передали официальные обвинения против семи человек, из которых шестеро – граждане Украины и один – Польши. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе, действовавшей на территории обеих стран.

Расследование, длившееся с прошлого года, проводилось совместно с украинскими следователями из Запорожья и при поддержке Евроюста.

Расследование началось после того, как польские правоохранители получили от украинских коллег информацию о преступной группировке, действующей на территории Польши и Украины и занимающейся нелегальным импортом в Украину сырья для изготовления метамфетамина.

Члены группы скупали лекарства с необходимыми компонентами в аптеках Познани, маскировали их как корм для животных или детское питание и переправляли в Украину, где из них делали наркотик в подпольной лаборатории.

Обвиняемым – от 20 до 50 лет. Им грозит от 3 до 20 лет лишения свободы. Под стражей оставили только одного подозреваемого, остальных отпустили под залог с запретом на поездки и под надзор полиции.

