Глава МИД Эстонии открыл в Киеве пункт несокрушимости

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, который находится с визитом в Украине, открыл в украинской столице пункт несокрушимости, который будет финансировать его страна.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 5 февраля, Тсахкна открыл в Киеве пункт несокрушимости, финансирование которого обеспечила Эстония.

Фото: Х

По словам главы МИД Эстонии, пункт предоставит убежище, тепло и психологическую поддержку в условиях продолжающегося террора со стороны России и длительных отключений электроэнергии и отопления.

"В окружающей темноте этот луч света помогает гарантировать, что попытки России сломить дух украинцев потерпят неудачу", – добавил он.

Фото: Х

Фото: Х

