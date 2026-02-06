США та Іран зустрінуться для переговорів в Омані

Сполучені Штати та Іран у п’ятницю мають зустрітися в Омані для перемовин щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Переговори між США та Іраном, підготовка до яких тривала увесь тиждень, мають відбутися у п’ятницю 6 лютого.

Вашингтон передусім хоче говорити про ядерну програму Ірану та розробку балістичних ракет, а також підтримку Іраном різних парамілітарних формувань на Близькому Сході і про "ставлення до власного народу", сказав у середу держсекретар Марко Рубіо.

У Тегерані сигналізували, що хочуть говорити лише про ядерну програму.

Ключовим перемовником від США буде спецпосланець Стів Віткофф, від Ірану – міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.

Спершу переговори планувалися у Стамбулі за участю інших країн Близького Сходу у ролі спостерігачів.

Однак у вівторок іранська сторона заявила, що хоче перенести переговори до Оману і провести їх у двосторонньому форматі, щоб вони були зосереджені виключно на ядерних питаннях.

Нагадаємо, про зустріч почали домовлятись невдовзі після того, як США відправили у регіон масштабну флотилію, а президент США Дональд Трамп закликав Тегеран негайно сісти за стіл для переговорів щодо ядерної програми Ірану, погрожуючи ударами.

Також стало відомо, що Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких дій проти Ірану, які б водночас не переросли у тривалу війну на Близькому Сході.

США вже завдавали ударів по Ірану під час другої каденції Трампа – у червні 2025 року, коли приєднались до ізраїльської кампанії. У Тегерані після того стверджували, що збагачення урану зупинили.