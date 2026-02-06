США и Иран встретятся для переговоров в Омане

Соединенные Штаты и Иран в пятницу должны встретиться в Омане для переговоров по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Переговоры между США и Ираном, подготовка к которым длилась всю неделю, должны состояться в пятницу, 6 февраля.

Вашингтон прежде всего хочет говорить о ядерной программе Ирана и разработке баллистических ракет, а также о поддержке Ираном различных парамилитарных формирований на Ближнем Востоке и об "отношении к собственному народу", сказал в среду госсекретарь Марко Рубио.

В Тегеране дали понять, что хотят говорить только о ядерной программе.

Ключевым переговорщиком от США будет спецпосланник Стив Уиткофф, от Ирана – министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.

Сначала переговоры планировались в Стамбуле с участием других стран Ближнего Востока в качестве наблюдателей.

Однако во вторник иранская сторона заявила, что хочет перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате, чтобы они были сосредоточены исключительно на ядерных вопросах.

Напомним, о встрече начали договариваться вскоре после того, как США отправили в регион масштабную флотилию, а президент США Дональд Трамп призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров по ядерной программе Ирана, угрожая ударами.

Также стало известно, что Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых действий против Ирана, которые бы в то же время не переросли в длительную войну на Ближнем Востоке.

США уже наносили удары по Ирану во время второго срока Трампа – в июне 2025 года, когда присоединились к израильской кампании. В Тегеране после этого утверждали, что обогащение урана остановлено.