Китай заявил о готовности к возобновлению дипломатического диалога с Литвой

Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой, после того как премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала решение 2021 года о разрешении Тайваню открыть посольство в столице страны Вильнюсе "ошибкой".

Слова представителя Министерства иностранных дел Китая цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Недавно Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, разрешив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

"Мы надеемся, что Литва превратит свою готовность улучшить двусторонние отношения в конкретные действия, немедленно исправит свою ошибку, вернется на правильный путь соблюдения принципа "одного Китая" и заложит основу для нормализации отношений между Китаем и Литвой", – заявил представитель китайского МИД.

Также он подчеркнул, что двери для общения между Китаем и Литвой "остаются открытыми".

В январе прошлого года Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию" и что двери для диалога всегда открыты.

В то же время по состоянию на июнь китайские дипломаты отсутствовали в Вильнюсе с середины мая из-за напряженности в отношениях между Литвой и Китаем по поводу восстановления официального дипломатического представительства.

В конце ноября Литва обратилась к партнерам за помощью в предоставлении консульских услуг в Китае после того, как Пекин продолжил игнорировать предложения о восстановлении дипломатического представительства.

