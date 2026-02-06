СМИ: Россия пыталась распространить фейк о связях Макрона с Эпштейном

Франция раскрыла российскую информационную операцию, направленную на распространение фейков о причастности президента Эммануэля Макрона к делу финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного в США за сексуальные преступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве Франции.

По данным чиновников, информационная атака связана с российской сетью Storm-1516, которая неоднократно распространяла фейки.

В среду, 4 февраля, аккаунт под именем Лоэтиция Халаз в сети X опубликовал пост, в котором заявил, что Эмманюэль Макрон часто бывал в резиденции Джеффри Эпштейна в Париже. Аккаунт сослался на сфабрикованную статью французского издания France Soir. Газета впоследствии подтвердила, что такого материала не существует. В то же время пост в X набрал почти 700 тысяч просмотров.

Имя президента Франции действительно упоминается более 200 раз в файлах дела Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США. Однако эти упоминания в первую очередь связаны с новостными публикациями в СМИ.

На данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих какой-либо обмен информацией или встречу между главой государства и осужденным сексуальным преступником, добавляют журналисты.

По данным службы бдительности и защиты от иностранного цифрового вмешательства Франции (VIGINUM), группа Storm-1516, которая ответственна за эту информационную операцию, провела не менее 77 подобных атак против западных стран, включая Францию.

Отметим, что публикация новых материалов по делу Эпштейна вызвала политические дискуссии в нескольких странах, в частности в Великобритании.

Как стало известно, правительство Великобритании согласилось обнародовать электронные письма и другие документы, связанные с решением назначить Питера Мендельсона послом страны в США, несмотря на его дружбу с финансистом Джеффри Эпштейном.

Отметим, Мендельсон объявил о своей отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, которые связывали его с сексуальным преступником Эпштейном.

Документы, обнародованные Министерством юстиции США, также свидетельствуют о том, что Эпштейн перевел $75 тысяч на банковские счета, бенефициаром которых, как считается, был Мендельсон, на тот момент – депутат от Лейбористской партии.

Британская полиция начала расследование в отношении Мендельсона.

