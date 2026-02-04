Уряд Британії оприлюднить документи щодо призначення посла у США на тлі справи Епштейна

Уряд Великої Британії погодився оприлюднити електронні листи та інші документи, пов’язані з рішенням призначити Пітера Мендельсона послом країни у США, попри його дружбу з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Про це стало відомо в середу, 4 лютого, пише AP, передає "Європейська правда".

Рішення було ухвалене після того, як опозиція заявила про намір ініціювати голосування в Палаті громад із вимогою примусового розкриття всіх матеріалів, пов’язаних із призначенням Мендельсона.

Скандал розгорівся після того, як Міністерство юстиції США минулого тижня оприлюднило масив документів у справі Епштейна.

Виступаючи в Палаті громад, прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що має намір забезпечити оприлюднення всіх матеріалів, на яких ґрунтувалося рішення про призначення Мендельсона, за винятком документів, які можуть зашкодити національній безпеці, міжнародним відносинам або чинному поліцейському розслідуванню.

Також Стармер заявив, що Мендельсон неодноразово брехав його команді щодо своїх стосунків з Епштейном до того, як його призначили на посаду.

Зазначимо, Мендельсон оголосив про свою відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з сексуальним злочинцем Епштейном.

Документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, також свідчать про те, що Епштейн переказав $75 тисяч на банківські рахунки, бенефіціаром яких, як вважається, був Мендельсон, який на той час був депутатом від Лейбористської партії.

У вересні 2009 року Епштейн переказав партнеру Мендельсона, а нині його чоловікові, 10 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування курсу остеопатії та інших витрат.

Британська поліція розпочала розслідування щодо Мендельсона.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.