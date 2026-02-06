Мерц заявил, что ЕС готов разговаривать с Россией, но при одном условии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз всегда готов проводить переговоры с Россией с целью прекращения войны в Украине, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во время выступления перед прессой в Абу-Даби, куда Мерц прибыл в рамках своего ближневосточного турне, канцлер рассказал о готовности к диалогу с Москвой.

Однако, по словам главы немецкого правительства, такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу, который на днях активизировался в Абу-Даби.

"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас в Абу-Даби проходят скоординированные переговоры. Если мы можем способствовать тому, чтобы эти переговоры стали еще лучше, еще успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов коммуникации", – ответил Мерц.

О необходимости восстановить прямые контакты между Европой и Россией в декабре заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

На этой неделе Макрон сообщил журналистам, что Елисейский дворец продолжает работу по восстановлению диалога с Путиным, добавив, что это делается в консультациях с Украиной.

Неофициально сообщалось, что 4 февраля дипсоветник Макрона посетил Москву для переговоров об Украине.

В Москве заявления французского президента назвали "жалкой дипломатией".

Параллельно премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией, назвав Макрона одним из потенциальных кандидатов.