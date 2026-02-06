У словацьких Високих Татрах сталася трагедія – у долині Зломіск, що в підніжжі гори Тенпа, зійшла снігова лавина, яка забрала життя двох людей.

Про це повідомила поліція Словаччини, пише "Європейська правда".

За даними поліції, загиблими є двоє чоловіків. Жертвам було 30 та 37 років. За неофіційною інформацією польської радіостанції RMF FM, загиблі туристи були громадянами Угорщини.

Словацькі рятувальники звернулися за допомогою до своїх польських колег. Планувалося залучити польський рятувальний гелікоптер для швидкого пошуку постраждалих.

Через вкрай несприятливі атмосферні умови польський гелікоптер так і не зміг вилетіти на місце події.

Наразі в Татрах оголошено другий рівень лавинної небезпеки. Туристів закликають бути максимально обережними та стежити за прогнозами рятувальних служб.

Нагадаємо, двоє фінських лижників загинули внаслідок сходження лавини на півночі Італії.

П'ятеро людей загинули в результаті сходження двох лавин в Австрії 17 січня.