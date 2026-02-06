Двое туристов погибли после схода лавины в Словакии – вероятно, это были венгры

В словацких Высоких Татрах произошла трагедия – в долине Зломиск, у подножия горы Тенпа, сошла снежная лавина, которая унесла жизни двух человек.

Об этом сообщила полиция Словакии, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, погибли двое мужчин. Им было 30 и 37 лет. По неофициальной информации польской радиостанции RMF FM, погибшие туристы были гражданами Венгрии.

Словацкие спасатели обратились за помощью к своим польским коллегам. Планировалось привлечь польский спасательный вертолет для быстрого поиска пострадавших.

Из-за крайне неблагоприятных атмосферных условий польский вертолет так и не смог вылететь на место происшествия.

В настоящее время в Татрах объявлен второй уровень лавинной опасности. Туристов призывают быть максимально осторожными и следить за прогнозами спасательных служб.

Напомним, двое финских лыжников погибли в результате схода лавины на севере Италии.

Пятеро человек погибли в результате схода двух лавин в Австрии 17 января.